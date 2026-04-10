Technik Museum Speyer verlängert Sonderausstellung mit Fokus auf Mercedes-Benz Unimog

Das Technik Museum Speyer verlängert die Sonderausstellung „Legenden auf Rädern – Pioniergeist, Innovation, Tradition“ bis zum 8. November 2026 – ursprünglich sollte sie im März enden – und ändert sie um neue Inhalte. Seit dem 21. Dezember 2024 zeigt die Ausstellung historische und moderne Nutzfahrzeuge aus mehr als einem Jahrhundert Entwicklung des Straßengüterverkehrs. Mit der Verlängerung rückt das 80-jährige Jubiläum des Mercedes-Benz Unimog in den Mittelpunkt. Das Museum gestaltet die Präsentation mit anderen Exponaten um und vertieft Einblicke in die Geschichte dieses vielseitig einsetzbaren Fahrzeugs. Die Verlängerung erfolgt als eine von mehreren Aktivitäten von Mercedes-Benz Classics im Rahmen des Jubiläumsjahres „130 Jahre Lkw“.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen