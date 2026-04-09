„Qualität ist Mehrwert“ erweitert kostenloses Lehrangebot für den Kfz-Nachwuchs

Die Initiative Qualität ist Mehrwert baut ihr kostenloses Lehrangebot für Berufsschulen weiter aus und unterstützt damit gezielt die Ausbildung von Kfz- und Nfz-Mechatronikern. Ab sofort stehen wieder kostenlose Musterpakete für beide Ausbildungsrichtungen zur Verfügung – für eine noch anschaulichere und praxisnähere Wissensvermittlung im Unterricht. Lehrkräfte und Ausbilder können die Produktmuster und Infomaterialien flexibel im Unterricht einsetzen. Ziel ist es, angehende Fachkräfte frühzeitig für die Bedeutung von Qualität bei Ersatzteilen, Reparaturprozessen und Werkstattabläufen zu sensibilisieren.

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