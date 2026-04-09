https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/04/Klassikwelt-Bodensee.jpg 1128 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-04-09 16:56:072026-04-09 16:10:42Neue Wege im Vierländereck: Klassikwelt Bodensee kooperiert mit Techno Classica Salon
Neue Wege im Vierländereck: Klassikwelt Bodensee kooperiert mit Techno Classica Salon
Vom 12. bis 14. Juni öffnet die Klassikwelt Bodensee auf dem Friedrichshafener Messegelände ihre Tore und lädt zu einem vielfältigen Erlebnis rund um klassische Mobilität ein. In insgesamt zwölf Messehallen und auf dem Freigelände erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm rund um Old- und Youngtimer. Neu in diesem Jahr ist die soeben beschlossene Partnerschaft zwischen der Klassikwelt Bodensee und dem Techno Classica Salon. Die beiden populären Oldtimermessen werden künftig strategisch vernetzt agieren.
Schreiben Sie einen KommentarAn Diskussionen teilnehmen
Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!