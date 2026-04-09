Neue Wege im Vierländereck: Klassikwelt Bodensee kooperiert mit Techno Classica Salon

Vom 12. bis 14. Juni öffnet die Klassikwelt Bodensee auf dem Friedrichshafener Messegelände ihre Tore und lädt zu einem vielfältigen Erlebnis rund um klassische Mobilität ein. In insgesamt zwölf Messehallen und auf dem Freigelände erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm rund um Old- und Youngtimer. Neu in diesem Jahr ist die soeben beschlossene Partnerschaft zwischen der Klassikwelt Bodensee und dem Techno Classica Salon. Die beiden populären Oldtimermessen werden künftig strategisch vernetzt agieren.

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