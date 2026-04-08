Petlas stellt L5-Reifen PtxMD51 für extreme Untertageanwendungen vor

Petlas hat mit dem PtxMD51 einen neuen OTR-Reifen vorgestellt. Das mit einem L5-Profil ausgestattete Produkt ist auf die Bedürfnisse von Anwendern im Untertagebau hin optimiert worden, heißt es dazu in einer Mitteilung des aus der Türkei stammenden Reifenherstellers. Der neue Reifen mit seinem extratiefen Radladerprofil sei für „den Einsatz in Umgebungen konzipiert worden, in denen die Gefahr von Verschleiß, Stößen und Schnittverletzungen durchgehend hoch ist“ und die Einsatzbedingungen folglich extrem seien.

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