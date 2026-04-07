Euromaster setzt zusätzlich auf Digitalisierung und Prozessoptimierung

Euromaster hat sein Franchisekonzept „umfassend erweitert“ und setzt dabei nun zusätzlich auf Digitalisierung und Prozessoptimierung. Ziel sei es, Franchisepartner im operativen Alltagsgeschäft mit den neuen Leistungsbausteinen „noch stärker in ihrer Work-Life-Balance zu entlasten und ihnen weitere Chancen für Wachstum und Kundenbindung“ zu eröffnen, heißt es dazu aus der Zentrale der Michelin-Tochter in Frankfurt.

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