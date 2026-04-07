https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/04/Im-Mittelpunkt-der-juengsten-Erweiterung-der-Leistungsbausteine-stehe-die-Optimierung-digitaler-Ablaeufe-und-betriebswirtschaftliche-Unterstuetzung.jpg 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-04-07 17:45:422026-04-07 13:49:44Euromaster setzt zusätzlich auf Digitalisierung und Prozessoptimierung
Euromaster setzt zusätzlich auf Digitalisierung und Prozessoptimierung
Euromaster hat sein Franchisekonzept „umfassend erweitert“ und setzt dabei nun zusätzlich auf Digitalisierung und Prozessoptimierung. Ziel sei es, Franchisepartner im operativen Alltagsgeschäft mit den neuen Leistungsbausteinen „noch stärker in ihrer Work-Life-Balance zu entlasten und ihnen weitere Chancen für Wachstum und Kundenbindung“ zu eröffnen, heißt es dazu aus der Zentrale der Michelin-Tochter in Frankfurt.
Schreiben Sie einen KommentarAn Diskussionen teilnehmen
Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!