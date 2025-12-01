Kulträdermarke ASA feiert Rückkehr auf der Essen Motor Show

Für Achim Becker ist die diesjährige Essen Motor Show ein sehr emotionaler Moment. Denn er feiert nach fast zwanzigjähriger Pause die Rückkehr der Rädermarke ASA. Der Geschäftsführer der Gewe Reifen- und Räder Großhandel GmbH präsentiert mit Stolz das neue ZR3-Rad seiner „Kultmarke“. Die Essen Motor Show läuft noch bis zum 7. Dezember.

