Reifenzentrum Watzka: Lars Büter verstärkt Vertriebsteam

Die Reifenzentrum Watzka GmbH baut ihren Außendienst weiter aus: Zum 1. April 2026 ist Lars Büter in das Unternehmen eingetreten und übernimmt die Betreuung von Kunden in Westdeutschland. Zu seinem Verantwortungsbereich zählen die Postleitzahlengebiete 26, 27, 28 sowie 4 und Teile des PLZ-Gebiets 5. Büter bringt umfassende Erfahrung aus der Reifenbranche mit. Zuvor war er bei Reifen Bünger tätig und konnte dort Kenntnisse im Vertrieb sowie im Umgang mit Kunden und Produkten erwerben. „Mit Lars Büter gewinnen wir einen engagierten und erfahrenen Mitarbeiter für unseren Außendienst, der unser Vertriebsteam gezielt verstärken wird“, sagt Markus Watzka, Geschäftsführer der Reifenzentrum Watzka GmbH.