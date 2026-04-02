https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/04/Niso-Help2.webp 1124 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-04-02 10:36:432026-04-02 10:40:17Radwechsel leicht gemacht: Niso Tech präsentiert Montagehilfe
Radwechsel leicht gemacht: Niso Tech präsentiert Montagehilfe
Die Niso Tech GmbH aus Essen bringt mit dem „Niso Help“ ein praktisches Tool auf den Markt, das die Handhabung schwerer Fahrzeugräder in der Werkstatt revolutionieren soll. Die universelle Radmontagehilfe aus Edelstahl verspricht mehr Präzision und Schutz für Mensch und Material.
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