Handwerk im Aufwind – Reifenbranche verliert jedoch den Anschluss bei Azubis

Während das deutsche Handwerk insgesamt einen Zuwachs bei den Ausbildungszahlen feiert, muss das Reifenhandwerk für das Jahr 2025 einen Dämpfer hinnehmen. Nach zwei Wachstumsjahren bricht die Zahl der Lehrlinge in dieser Sparte gegen den allgemeinen Trend ein.

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