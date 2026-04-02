https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/04/Mechaniker-Ausbildung-Despositphotos-web.webp 1125 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-04-02 10:21:422026-04-02 10:21:42Handwerk im Aufwind – Reifenbranche verliert jedoch den Anschluss bei Azubis
Handwerk im Aufwind – Reifenbranche verliert jedoch den Anschluss bei Azubis
Während das deutsche Handwerk insgesamt einen Zuwachs bei den Ausbildungszahlen feiert, muss das Reifenhandwerk für das Jahr 2025 einen Dämpfer hinnehmen. Nach zwei Wachstumsjahren bricht die Zahl der Lehrlinge in dieser Sparte gegen den allgemeinen Trend ein.
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