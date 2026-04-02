Autec-Rad Tigris jetzt auch in 16 und 17 Zoll erhältlich

Der Räderspezialist Autec erweitert das Größenangebot seines Anhängerrades Tigris. Das Rad ist jetzt auch 6,0×16 und 6,0×17 Zoll mit den Lochkreisen 4/100 und 5/112 verfügbar. Nun ist das Rad von 14 bis 17 Zoll mit Vier- oder Fünflochanbindung erhältlich.