https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/04/Autec-Tigris.webp 1125 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-04-02 10:37:042026-04-02 10:37:04Autec-Rad Tigris jetzt auch in 16 und 17 Zoll erhältlich
Autec-Rad Tigris jetzt auch in 16 und 17 Zoll erhältlich
Der Räderspezialist Autec erweitert das Größenangebot seines Anhängerrades Tigris. Das Rad ist jetzt auch 6,0×16 und 6,0×17 Zoll mit den Lochkreisen 4/100 und 5/112 verfügbar. Nun ist das Rad von 14 bis 17 Zoll mit Vier- oder Fünflochanbindung erhältlich.
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