MH5 900E: Manhart setzt den M5 Touring auch auf neue Räder

Der neue BMW M5 Touring (G91) ist mit seinem Hybridantrieb bereits ab Werk ein Kraftpaket. Manhart Automotive verwandelt den Power-Kombi nun in den MH5 900E, der mit gewaltigen 910 PS und 1.200 Nm Drehmoment neue Maßstäbe setzt. Um die bullige Optik des G91 zu unterstreichen, rückt das Unternehmen das Räderwerk als absolutes Designhighlight in den Fokus. Kunden haben die Wahl zwischen zwei High-End-Optionen.

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