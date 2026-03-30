https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/03/Lkw-Reifen-Talk-in-Paderborn-bei-First-Stop.webp 1122 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-03-30 09:42:152026-03-30 09:52:11Reifen, Talk und Bratwurst beim Lkw-Talk von First Stop in Paderborn
Reifen, Talk und Bratwurst beim Lkw-Talk von First Stop in Paderborn
Nach dem Auftakt vor einem Jahr brachte Anfang März der diesjährige Lkw-Talk bei First Stop in Paderborn wieder über 50 Kunden und weitere Gäste auf den neusten Stand. Hier gab es jede Menge Technik zum Anfassen und Expertenwissen bei Workshops. Neben Gesprächen zu Sicherheitsaspekten informierten sich die Teilnehmer auch über die nächste BALM-Reifenförderung zu Umwelt…
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