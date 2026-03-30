https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/03/Kumho-IF-Award.webp 1121 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-03-30 10:47:052026-03-30 10:47:05Kumho Tire überzeugt beim iF Design Award mit modularem Reifenkonzept
Kumho Tire überzeugt beim iF Design Award mit modularem Reifenkonzept
Der iF Design Award gehört zur Spitze der Designpreise. In diesem Jahr sicherte sich Kumho Tire die begehrte Auszeichnung in der Kategorie „Product Concepts“. Das prämierte Konzept hört auf den Namen Omni Ring.
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