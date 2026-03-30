Kumho Tire überzeugt beim iF Design Award mit modularem Reifenkonzept

Der iF Design Award gehört zur Spitze der Designpreise. In diesem Jahr sicherte sich Kumho Tire die begehrte Auszeichnung in der Kategorie „Product Concepts“. Das prämierte Konzept hört auf den Namen Omni Ring.

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