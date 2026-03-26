Premiere bei Bridgestone: Ein Spezialist entwickelt für Wohnmobile

Bridgestone stellt seinen ersten speziell entwickelten Wohnmobilreifen vor: den Duravis Camper All Season. Der Reifen vereint laut Unternehmensangaben Ganzjahrestauglichkeit, hohe Tragfähigkeit und starke Laufleistung. Er sei zudem EV-ready, damit für alle Antriebsarten geeignet, und biete Wohnmobilfahrern ganzjährig ein Plus an Sicherheit, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.

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