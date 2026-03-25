https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/03/Zare-Treffen-bei-Reifen-Draws-.webp 1121 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-03-25 11:56:542026-03-25 14:19:23ZARE-Partnertreffen: Zwischen Jubiläumsfreude und Marktdruck
ZARE-Partnertreffen: Zwischen Jubiläumsfreude und Marktdruck
Die Altreifenbranche blickt auf ein herausforderndes Jahr: Beim jüngsten Treffen der Initiative ZARE (Zertifizierte Altreifenentsorger) mischten sich Zukunftsvisionen mit handfesten wirtschaftlichen Sorgen. Während Gastgeber Reifen Draws sein 50-jähriges Bestehen feierte, herrschte am Tisch angesichts sinkender Preise und neuer Regularien konzentrierte Arbeitsstimmung.
Schreiben Sie einen KommentarAn Diskussionen teilnehmen
Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!