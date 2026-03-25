ZARE-Partnertreffen: Zwischen Jubiläumsfreude und Marktdruck

Die Altreifenbranche blickt auf ein herausforderndes Jahr: Beim jüngsten Treffen der Initiative ZARE (Zertifizierte Altreifenentsorger) mischten sich Zukunftsvisionen mit handfesten wirtschaftlichen Sorgen. Während Gastgeber Reifen Draws sein 50-jähriges Bestehen feierte, herrschte am Tisch angesichts sinkender Preise und neuer Regularien konzentrierte Arbeitsstimmung.

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