Best4Tires Berlin nimmt sein neues Logistikzentrum in Betrieb – „Teil unserer Vision“

Die feierliche Eröffnung des neuen Logistikzentrums von Best4Tires Berlin, das der Großhändler seit Anfang März in Bernau bei Berlin betreibt, sei nicht weniger als „ein Meilenstein“ in der Entwicklung der Unternehmensgruppe, wie dazu CEO Armin Heß am vergangenen Sonnabend betonte. Und zwar, weil Best4Tires Berlin damit nun im Stande sei, die Bedürfnisse seiner Kunden in den ostdeutschen Bundesländern so zu erfüllen, dass gemeinsames Wachstum auf den verschiedenen Ebenen möglich werde. Von den jetzt möglichen „effizienten Dienstleistungen“ sollen aber nicht nur Reifenhändler, Werkstattbetreiber und Autohäuser profitieren, sondern zunehmend auch die Reifenindustrie, die ihrerseits starke Logistikpartner sucht.

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