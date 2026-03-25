Kronprinz erweitert Portfolio: Neue High-Tech-Versiegelung XP+ für Nfz-Räder

Der Hersteller von Nutzfahrzeugrädern Kronprinz ist erfolgreich mit Aluminiumschmiederädern für Nutzfahrzeuge in den Hauptgrößen 22,5 Zoll im europäischen Markt gestartet und macht die Oberflächenbeschichtung jetzt noch effektiver: Die bisher verfügbare hochglänzende polierte Oberfläche X-tra Polish (XP) wird um eine versiegelnde und zudem leicht zu reinigende Oberflächengüte X-tra Polish + (XP+) ergänzt. „XP+ wurde unabhängig getestet und erreicht im Filiformtest die Auszeichnung ,Best in Class’“, heißt es aus dem Unternehmen. Die Markteinführung erfolgt im zweiten Halbjahr 2026. Testräder mit der neuen Beschichtung werden bereits von Nutzfahrzeugherstellern ausgiebig geprüft.

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