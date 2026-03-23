Pneuhage machte ersten Schritt zur „strategischen Neuausrichtung im Flottengeschäft“

Nachdem seit wenigen Wochen klar ist, dass Vergölst und Pneuhage in Sachen Flottenmanagement künftig getrennte Wege gehen und die Karlsruher Unternehmensgruppe insofern das FleetPartner-Netzwerk verlässt, nennt diese nun weitere Details zu ihren Plänen. „Die bisherige gute und langjährige Zusammenarbeit hat alle Beteiligten im Flottengeschäft gemeinsam wachsen lassen. Daher ist uns wichtig, für die Nutzer des FleetPartner-Netzwerks weiterhin die höchste Qualität und Aufrechterhaltung aller Serviceversprechen sicherzustellen“, unterstreicht Pneuhage-Fleet-Solution-Geschäftsleiter Benjamin Gartenmaier den Kundenfokus, kündigt aber gleichzeitig auch Veränderungen an, über die man auch diese Woche auf der Messe Flotte! Der Branchentreff informieren will. Den Auftritt dort versteht Pneuhage als ersten Schritt der „strategischen Neuausrichtung im Flottengeschäft“, weswegen man auch mit einem eigenen Stand vor Ort sein wird.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen