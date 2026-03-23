Wegmann Automotive präsentiert neues Saisonmagazin mit Wuchten als Schwerpunkt

Pünktlich zum Start in die Reifenwechselsaison hat Wegmann Automotive die dritte Ausgabe seines „DriveUp“ genannten Saisonmagazins veröffentlicht. Dieses soll Werkstätten und Fachbetrieben „mit Bestsellern, Neuheiten und konkreten Lösungen praxisnahe Unterstützung“ bieten, damit „das bevorstehende Frühjahrsgeschäft effizient“ gestaltet werden kann. In der Publikation geht es etwa um die Themen Eichung von Reifenfüllern und Lagerung von Auswuchtgewichten per Wandhalterung. Gerade dem Thema Wuchten widmet sich „DriveUp“ in besonderem Maße, sieht Wegmann Automotive darin doch eine wichtige Serviceleistung, für die man „praxistaugliche Argumentationshilfen“ bieten wolle, „um Kunden den Mehrwert des Räderwuchtens professionell zu vermitteln“. Ergänzend dazu bietet das Unternehmen aus Veitshöchheim Poster und Flyer, mit denen die Vorteile des Wuchtens direkt im Kundengespräch veranschaulicht werden könnten. Wegmann Automotive versendet „DriveUp“ kostenlos an registrierte Werkstätten und Partner.