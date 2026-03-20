https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/03/AC-Schnitzer-aus.webp 1125 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-03-20 11:20:072026-03-20 11:20:07Das Ende einer Ära: AC Schnitzer stellt Geschäftsbetrieb Ende 2026 ein
Das Ende einer Ära: AC Schnitzer stellt Geschäftsbetrieb Ende 2026 ein
Zum Jahresende 2026 trennt sich die Kohl-Gruppe vom Geschäftsbereich AC Schnitzer und beendet das Engagement als Hersteller von Tuningteilen für BMW und Mini. Strategisch konzentriert sich die Gruppe zukünftig stärker denn je auf Handel und Service von Fahrzeugen und Motorrädern.
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