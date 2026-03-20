Fahrwerksspezialist Eibach baut seine Replacement Line (ERL) deutlich aus

Seit rund zehn Jahren bietet Fahrwerksspezialist Eibach nun bereits Serienersatzfedern aus dem Sortiment der Eibach Replacement Line (ERL) an. Dieses habe das Traditionsunternehmen seither „konsequent ausgebaut“, wie es dazu aus dem sauerländischen Finnentrop heißt, wo Eibach seinen Sitz hat. Und dies werde auch weiterhin geschehen, gerieten Fahrwerksfedern im Werkstattalltag doch zunehmend zum Verschleißteil. „Die Gründe dafür sind vielschichtig: Eine immer stärkere Gewichtsreduzierung bei den Bauteilen aufseiten der Automobilhersteller trifft auf stetig wachsende Fahrzeuggewichte – insbesondere getrieben durch den Boom bei Hybrid- und Elektrofahrzeugen. Kombiniert mit witterungsbedingten Umwelteinflüssen und mechanischen Belastungen erhöht dies das Risiko eines Federbruchs signifikant“, erklärt Eibach.

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