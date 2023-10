Pirelli und Staatsfonds wollen Reifenfabrik in Saudi-Arabien bauen

Pirelli hat ein Joint Venture mit einem der größten Vermögensverwalter der Welt gegründet: dem saudi-arabischen Staatsfonds Public Investment Fund (PIF). Ziel des Gemeinschaftsunternehmens ist es, bis 2026 in Saudi-Arabien ein Reifenwerk zu errichten, das dann rund 3,5 Millionen Pkw-Reifen der Marke Pirelli und einer weiteren noch zu bestimmenden „lokalen Marke“ fertigen soll. Wie PIF und Pirelli in einer gemeinsamen Mitteilung erläutern, soll das Werk rund 550 Millionen US-Dollar (521 Millionen Euro) kosten. Der italienische Reifenhersteller ist mit 25 Prozent an dem Joint Venture beteiligt und soll darüber hinaus „als strategischer Technologiepartner“ fungieren und insofern „technische und kommerzielle Unterstützung“ für das neue Werk bereitstellen, wozu auch das Design, die Entwicklung und der Betrieb des neues Werkes zählen soll, heißt es dazu weiter. Gemeinsam wollen PIF und Pirelli einen „nationalen und regionalen Champion“ in Saudi-Arabien gründen.