ESA-Mitinhaber kommen zur Generalversammlung in Interlaken zusammen

Am 20. Mai kommen im Casino-Kursaal in Interlaken (Kanton Bern) wieder die Mitinhaber der Einkaufsorganisation des Schweizerischen Auto- und Motorfahrzeuggewerbes (ESA) zu ihrer Generalversammlung zusammen. Jenseits der obligatorischen Regularien der Versammlung dürfen sich die ESA-Gesellschafter vor allem auf den Auftritt von Massimo Rocchi freuen. Der Komiker, Autor, Regisseur und Schauspieler gilt als „Poet des Lachens“ und will bei der Versammlung in Interlaken unter anderem „Hintersinniges über das Leben, die Götter und andere Verrücktheiten“ präsentieren.