Goodyear erhält europäisches Prüfsiegel für seinen XXL-Landwirtschaftsreifen

Goodyear Farm Tires, ein Teil von Titan International, hat die ECE-Zulassung für seinen breitesten Landwirtschaftsreifen LSW1400/30 R46 erhalten. Der Pneu wurde bereits 2023 für den nordamerikanischen Markt präsentiert und ist für Mähdrescher und Knicklenker entwickelt worden. Er kann bis zu 14,5 Tonnen tragen. Durch das europäische Prüfsiegel kann er jetzt in Europa und auch in Großbritannien gefahren werden. Natalie Dukes, Marketing Managerin bei Goodyear Farm Tires Europe, erklärte: „Wir freuen uns sehr über die Zulassung für eines der Prunkstücke unseres Sortiments. Die LSW-Reifen sind ein echtes Flaggschiff des Angebots von Goodyear Farm Tires. Dass wir nun die Zulassung für den europäischen Markt für den größten Reifen von allen erhalten haben, ist eine fantastische Nachricht.“