https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/03/Parts-Service-News.webp 1125 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-03-18 10:07:242026-03-17 13:11:13Ehemaliges AMZ-Duo startet mit eigenem Onlinemagazin neu durch
Ehemaliges AMZ-Duo startet mit eigenem Onlinemagazin neu durch
Viele Jahre haben Ingo Jagels (ehemaliger Chefredakteur) und Simon Bäumer (Redakteur) für die Fachzeitschrift AMZ gearbeitet. Jetzt haben die beiden ihr eigenes Onlinemagazin mit dem Namen Parts & Service News gegründet und wollen ihre Leser mit Marktentwicklungen aus dem Independent Aftermarket informieren. Auch sollen Produktneuheiten und technologische Trends für Pkw und Nutzfahrzeuge vorgestellt werden.
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