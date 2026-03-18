Ehemaliges AMZ-Duo startet mit eigenem Onlinemagazin neu durch

Viele Jahre haben Ingo Jagels (ehemaliger Chefredakteur) und Simon Bäumer (Redakteur) für die Fachzeitschrift AMZ gearbeitet. Jetzt haben die beiden ihr eigenes Onlinemagazin mit dem Namen Parts & Service News gegründet und wollen ihre Leser mit Marktentwicklungen aus dem Independent Aftermarket informieren. Auch sollen Produktneuheiten und technologische Trends für Pkw und Nutzfahrzeuge vorgestellt werden.

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