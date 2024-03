NB-Performance ist insolvent

Am 5. März hat die NB-Performance GmbH aus Dorsten einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beim Amtsgericht in Essen gestellt. Unter dem Aktenzeichen 161 IN 34/24 wird der Vorgang hier geführt. So steht es in den Insolvenzbekanntmachungen. Weder NB-Geschäftsführer Norman Bartnick ist zu erreichen, noch das zuständige Gericht in Essen.