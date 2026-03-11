https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/03/Granit-Parts.jpg 1125 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-03-11 11:12:062026-03-11 11:13:01Starke Partnerschaft: Granit Parts bringt US-Marke CTP nach Europa
Starke Partnerschaft: Granit Parts bringt US-Marke CTP nach Europa
Der Anbieter von Ersatzteilen, Ausrüstungen und Services für Land- und Baumaschinen Granit Parts geht eine strategische Partnerschaft mit Costex ein. Das in Florida, USA, ansässige Unternehmen vertreibt unter der Marke CTP Ersatzteile für Baumaschinen und verfügt über mehr als 45 Jahre Branchenerfahrung. Die Kooperation vereint zwei familiengeführte Unternehmen und soll spürbaren Mehrwert für den europäischen B2B-Markt schaffen.
