Starke Partnerschaft: Granit Parts bringt US-Marke CTP nach Europa

Der Anbieter von Ersatzteilen, Ausrüstungen und Services für Land- und Baumaschinen Granit Parts geht eine strategische Partnerschaft mit Costex ein. Das in Florida, USA, ansässige Unternehmen vertreibt unter der Marke CTP Ersatzteile für Baumaschinen und verfügt über mehr als 45 Jahre Branchenerfahrung. Die Kooperation vereint zwei familiengeführte Unternehmen und soll spürbaren Mehrwert für den europäischen B2B-Markt schaffen.

