50 Jahre P21S: Dr. Wack feiert Felgenpflegeklassiker

Vor genau einem halben Jahrhundert brachte Dr. Wack seinen ersten selbsttätigen Felgenreiniger auf den Markt. Wie es aus dem Unternehmen heißt, wurden damit neue Maßstäbe in Sachen Effizienz und Komfort gesetzt. Zum Jubiläum seines Klassikers P21S bringt der Pflegespezialist nun eine besondere Jubiläumsedition auf den Markt. Die Einführung des P21S markierte einen Meilenstein, da sie das mühsame Schrubben durch eine innovative Wirkformel ersetzte, die selbst hartnäckigen Bremsstaub nahezu von selbst löst. Heute ist die aktuelle, säurefreie Gel-Rezeptur ist für alle Felgenarten – von hochglanzpoliertem Aluminium bis hin zu Chrom – geeignet. Ein integrierter Wirkindikator signalisiere dem Anwender durch Verfärbung den optimalen Zeitpunkt zum Abspülen. Die Sonderedition zum Jubiläum hat 33 Prozent mehr Inhalt.