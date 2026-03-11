https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/03/Maehdrescher-im-Einsatz.webp 1125 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-03-11 10:18:162026-03-10 13:41:10Landtechnik-Konjunktur stabilisiert sich: 11,3 Milliarden Euro Umsatz am Standort Deutschland
Landtechnik-Konjunktur stabilisiert sich: 11,3 Milliarden Euro Umsatz am Standort Deutschland
Im zurückliegenden Jahr hat sich die Landtechnik-Konjunktur wieder stabilisiert. Den Herstellern von Landmaschinen und Traktoren gelang es, am Produktionsstandort Deutschland einen Umsatz von 11,3 Milliarden Euro zu realisieren. Dies entspricht einem leichten Wachstum von zwei Prozent im Vergleich zum Vorjahreswert. „Das ist mehr als eine Seitwärtsbewegung, aber immer noch kein Durchbruch“, sagt Dr. Tobias Ehrhard, Geschäftsführer des Branchenverbandes VDMA Landtechnik.
Schreiben Sie einen KommentarAn Diskussionen teilnehmen
Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!