Landtechnik-Konjunktur stabilisiert sich: 11,3 Milliarden Euro Umsatz am Standort Deutschland

Im zurückliegenden Jahr hat sich die Landtechnik-Konjunktur wieder stabilisiert. Den Herstellern von Landmaschinen und Traktoren gelang es, am Produktionsstandort Deutschland einen Umsatz von 11,3 Milliarden Euro zu realisieren. Dies entspricht einem leichten Wachstum von zwei Prozent im Vergleich zum Vorjahreswert. „Das ist mehr als eine Seitwärtsbewegung, aber immer noch kein Durchbruch“, sagt Dr. Tobias Ehrhard, Geschäftsführer des Branchenverbandes VDMA Landtechnik.

