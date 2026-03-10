Oliver Freisinger verstärkt Geschäftsführung von SSB Maschinenbau

Mit der Ernennung von Oliver Freisinger zum neuen Geschäftsführer will die SSB Maschinenbau GmbH ein Zeichen für eine verstärkte Kundenorientierung und technologische Weiterentwicklung setzen. Der 50-jährige Maschinenbauingenieur, der Ende vergangenen Jahres in die Geschäftsführung eintrat, übernimmt die operative Leitung und bringt über drei Jahrzehnte Erfahrung aus der Großindustrie mit.

