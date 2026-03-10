https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/03/SSB-Maschinenbau.webp 1121 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-03-10 08:05:312026-03-10 08:06:29Oliver Freisinger verstärkt Geschäftsführung von SSB Maschinenbau
Oliver Freisinger verstärkt Geschäftsführung von SSB Maschinenbau
Mit der Ernennung von Oliver Freisinger zum neuen Geschäftsführer will die SSB Maschinenbau GmbH ein Zeichen für eine verstärkte Kundenorientierung und technologische Weiterentwicklung setzen. Der 50-jährige Maschinenbauingenieur, der Ende vergangenen Jahres in die Geschäftsführung eintrat, übernimmt die operative Leitung und bringt über drei Jahrzehnte Erfahrung aus der Großindustrie mit.
Schreiben Sie einen KommentarAn Diskussionen teilnehmen
Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!