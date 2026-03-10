https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/03/GLS.webp 1125 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-03-10 17:33:392026-03-10 17:33:39Metzger Autoteile versendet jetzt mit GLS
Metzger Autoteile versendet jetzt mit GLS
Metzger Autoteile versendet seine Ware im Paketdienstbereich mit seinem neuen Versandpartner GLS. Damit möchten möchte das Unternehmen den Versandservice für seine Kunden zuverlässiger und komfortabler gestalten. Wie das Unternehmen mitteilt, ist die Bestellannahme von Montag bis Freitag bis 16.30 Uhr. Es gibt keine Gewichtsbegrenzung und die Lieferzeit beträgt etwa 48 Stunden.
