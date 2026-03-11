NLS-Saison 2026: Toyo Tires mit Ring Racing greift in der SP9-Klasse an

Mit der 71. ADAC Westfalenfahrt am 14. März startet die Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) in die Saison 2026. Inklusive der beiden ADAC 24h Nürburgring Qualifiers stehen bis Mitte Oktober zehn Termine im NLS-Kalender. Auf das Team Toyo Tires with Ring Racing müssen die Fans auch dieses Jahr nicht verzichten. Im vergangenen Jahr gelang es dem Reifenhersteller with Ring Racing in der Klasse SP-PRO der NLS ein Gesamtergebnis innerhalb der Top 10. In dieser Saison nimmt das Team die bisherigen Erfahrungen als Grundlage, um nun in der Topklasse SP9 anzutreten – mit dem Ziel, den Klassensieg und darüber hinaus den Gesamtsieg zu erreichen. Gefahren wird mit dem Rennreifen Proxes, der speziell für die Nordschleife entwickelt wurde. Für diesen Einsatz gehen neben Yuichi Nakayama, Proxes-Markenbotschafter und Fahrer im Team Toyota Gazoo Racing, auch die Piloten wieder an den Start, die in der vergangenen Saison in der Klasse SP-PRO gefahren sind. In der Klasse SP10 setzt der Reifenhersteller zudem auf vielversprechende Nachwuchsfahrer, die sich bereits in nationalen GT-Rennserien bewährt haben. Auch kündigt das Unternehmen die Teilnahme am ADAC Ravenol 24h Nürburgring vom 14. bis 17. Mai an.