https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/03/Smart-5-rollt-auf-Contireifen-ab-Werk.webp 1124 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-03-10 11:22:022026-03-10 11:22:02Perfektes Match: Smart #5 setzt ab Werk auf Reifen-Technologie von Continental
Perfektes Match: Smart #5 setzt ab Werk auf Reifen-Technologie von Continental
Continental sorgt für Sicherheit und Effizienz beim neuen Smart #5. Das bislang größte Fahrzeug von Smart setzt für verbesserte Reichweiten und souveräne Allradfähigkeiten auf den Continental EcoContact 7 in den Dimensionen 255/45 R20 105 V XL FR und 255/40 R21102 V XL FR. Beide Varianten des Sommerreifens sind freigegeben für Geschwindigkeiten bis 240 km/h und verfügen über die XL-Markierung für erhöhte Tragfähigkeit.
Schreiben Sie einen KommentarAn Diskussionen teilnehmen
Hinterlassen Sie uns einen Kommentar!