Perfektes Match: Smart #5 setzt ab Werk auf Reifen-Technologie von Continental

Continental sorgt für Sicherheit und Effizienz beim neuen Smart #5. Das bislang größte Fahrzeug von Smart setzt für verbesserte Reichweiten und souveräne Allradfähigkeiten auf den Continental EcoContact 7 in den Dimensionen 255/45 R20 105 V XL FR und 255/40 R21102 V XL FR. Beide Varianten des Sommerreifens sind freigegeben für Geschwindigkeiten bis 240 km/h und verfügen über die XL-Markierung für erhöhte Tragfähigkeit.