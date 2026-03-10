https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/03/Winkler-neuer-STandort-in-Rostock-scaled.jpg 1920 2560 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-03-10 09:12:482026-03-10 09:15:11Winkler wächst: 20.000 Ersatzteile ab sofort in Rostock verfügbar
Winkler wächst: 20.000 Ersatzteile ab sofort in Rostock verfügbar
Der Großhändler für Nutzfahrzeugersatzteile Winkler nimmt ab März 2026 seinen neuen Standort in Rostock in Betrieb. Mit dem neuen Lager will das Unternehmen seine Präsenz in Mecklenburg-Vorpommern stärken und Werkstätten, Fuhrparks und Betrieben die regionale Versorgung mit Ersatzteilen sowie Zubehör erleichtern.
