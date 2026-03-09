Erweitertes Angebot: Check24 verkauft jetzt auch Pkw-Reifen in Österreich

Check24 erweitert sein Angebot in Österreich: Seit Kurzem können Kunden unter der österreichischen Check24-Domain auch Pkw-Reifen online vergleichen und kaufen. Damit ergänzt das Vergleichsportal sein Angebot in Österreich neben Versicherungen, Energie- und Finanzvergleichen „um einen transparenten und digitalen Reifenkauf“, heißt es dazu in einer Mitteilung. Österreichische Autofahrer erhielten „Zugriff auf eine große Auswahl an Sommer-, Winter- und Ganzjahresreifen“. Dabei stünden „neben technischen Details und Kundenbewertungen vor allem attraktive Preise und hohe Lieferqualität im Fokus“, heißt es dazu weiter. „Mit dem Start unseres Reifenverkaufs in Österreich bieten wir Kundinnen und Kunden mehr Transparenz und besonders wettbewerbsfähige Preise beim Reifenkauf. Unser Anspruch ist es, auch hier die gewohnt hohe Service- und Lieferqualität von Check24 sicherzustellen“, betont dazu CEO Thilo Knaupp.