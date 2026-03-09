RC34-Rad: Die neue Felgenoption für den Kia PV5 (Type SW1)

Brock Alloy Wheels eine abgestimmte Felgenlösung der Marke RC-Design für den neuen Kia PV5 (Type SW1) an: die vielseitige RC-Design RC34 in 6,5×16 Zoll mit Einpresstiefe 46 für die Serienbereifung 215/65 R16. Die Anwendung verfügt über ECE- und ABE-Freigabe und wird in Verbindung mit dem fahrzeugspezifischen Zubehör-KIT (ZP-580D6F) geliefert. Für den Kia PV5 stehen die Oberflächen Schwarz Glanz Voll-Poliert, Schwarz Glanz und Kristallsilber zur Verfügung.