Bridgestone empfängt Händler auf Red Bull Ring zu seinen Training Days
In der vergangenen Woche durften sich Händler und Partner in Österreich über die Bridgestone Training Days 2026 freuen und auf dem bekannten Red Bull Ring in Spielberg einen Mix aus Praxis und Theorie erleben. Vor Ort erwartete die Teilnehmer ein interaktives Produkttraining mit Fokus auf dem Bridgestone Turanza 6, Blizzak 6 und Potenza Race sowie Workshops zu den Themen Vermarktung und Schadensbeurteilung. Darüber hinaus habe Stephanie Venier „mit einem spannenden Vortrag“ begeistert, im vergangenen Jahr Super-G-Weltmeisterin und Österreichs Sportlerin des Jahres 2025, wie der Hersteller seine Training Days bilanziert.
