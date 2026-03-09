Doku-Serie „Brabus: One Second Wow“ gestartet

,

Die sechsteilige Doku-Reality-Serie „Brabus: One Second Wow“ bei Prime Video ist gestartet. Die Serie begleitet Constantin Buschmann und sein Partnerin Mili Umicevic dabei, wie sie als Paar die Herausforderung meistern, gemeinsames Arbeiten, Markenkult und Privatleben in Einklang zu bringen, und gewährt dabei persönliche Einblicke jenseits des Brabus-Showrooms. Hier ein Einblick:

 

