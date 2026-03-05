Print trifft Digital: AD Vimotion launcht neue Kataloge für Oxigin und Carmani

Die AD Vimotion GmbH hat die Kataloge 2026 ihrer Aluminiumrädermarken Oxigin und Carmani veröffentlicht. Die neuen Ausgaben verbinden erneut gedruckte Kataloge mit einer ergänzenden digitalen Bereitstellung.

