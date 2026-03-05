https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/03/Katalog-AD-Vimotion-.webp 1125 1500 Christine Schönfeld https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Christine Schönfeld2026-03-05 09:36:362026-03-05 09:39:05Print trifft Digital: AD Vimotion launcht neue Kataloge für Oxigin und Carmani
Print trifft Digital: AD Vimotion launcht neue Kataloge für Oxigin und Carmani
Die AD Vimotion GmbH hat die Kataloge 2026 ihrer Aluminiumrädermarken Oxigin und Carmani veröffentlicht. Die neuen Ausgaben verbinden erneut gedruckte Kataloge mit einer ergänzenden digitalen Bereitstellung.
