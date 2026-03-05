Quick-Jahrestagung: Mit Effizienz und Digitalisierung gegen den Marktdruck

Die Filialleiter und Unternehmer des Fachhandelskonzepts Quick Reifendiscount trafen sich zu ihrer Jahrestagung in Wolfsburg. Im Mittelpunkt der standen die Herausforderungen innerhalb und außerhalb der Branche sowie die Frage, wie diesen im anstehenden Frühjahrsumrüstgeschäft begegnet werden kann. Gleichzeitig wurden die guten Ergebnisse der Quick-Gruppe unter den derzeit schwierigen Markt- und Rahmenbedingungen präsentiert.

