Bohnenkamp baut Position als Spezialist für Bereifung im Recyclingsektor weiter aus
Schnittfeste Profile, passgenaue Felgenkonzepte, PU-Füllung für den Pannenschutz und vieles mehr: Der Osnabrücker Großhändler Bohnenkamp bietet umfassendes Reifenportfolio und praxisnahe Einsatzberatung für Recycling, Abbruch und Schrottumschlag und die dazu passende Beratung für die Unternehmen.
