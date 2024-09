Superior Industries und Europa-Vorstandsvorsitzender Sven Damm trennen sich

Die Superior Industries Europe AG mit Sitz in Bad Dürkheim braucht einen neuen Vorstandsvorsitzenden. Berichten zufolge gehen der US-amerikanische Räderhersteller, dessen Produktionsgesellschaft Superior Industries Production Germany GmbH im sauerländischen Werdohl seit dem Sommer 2023 in einem Insolvenzverfahren steckt, und Vorstandsvorsitzender Sven Damm künftig getrennte Wege. Dies mochte der Konzern selbst auf konkrete Nachfrage der NEUE REIFENZEITUNG hin zwar nicht offiziell bestätigen, wozu sich dann allerdings Marktbegleiter berufen fühlten. Sven Damm hatte die Funktion an der Spitze von Superior Industries in Europa Anfang 2023 übernommen.