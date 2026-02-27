https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2026/02/Auf-der-kommenden-Logimat-wollen-Michelin-und-Solideal-On-Site-Service-gemeinsam-und-mit-„einem-frischen-Markenauftritt-und-einem-erweiterten-Servicekonzept-auftreten.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/09/Reifenpresse-Logo2025-01.svg Arno Borchers2026-02-27 09:49:382026-02-17 16:53:04Michelin und SOS präsentieren „erweitertes Servicekonzept“ auf Logimat
Michelin und SOS präsentieren „erweitertes Servicekonzept“ auf Logimat
Mit „einem frischen Markenauftritt und einem erweiterten Servicekonzept“ wollen sich Michelin und Solideal On-Site Service (SOS) auf der kommenden Logimat in Stuttgart (24.-26. März) präsentieren. Besucher sollen dabei nicht nur Einblicke in ein neues Design erhalten, sondern auch erleben, „wie beide Marken gemeinsam ein starkes, global vernetztes Angebot im Material-Handling-Segment formen“, das geprägt sei durch „Premiumservice direkt vor Ort, höchste Sicherheitsstandards und effiziente digitale Prozesse“, wie es dazu aus der Michelin-Zentrale in Frankfurt am Main in einem Vorbericht zur Logimat heißt.
