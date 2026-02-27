Michelin und SOS präsentieren „erweitertes Servicekonzept“ auf Logimat

Mit „einem frischen Markenauftritt und einem erweiterten Servicekonzept“ wollen sich Michelin und Solideal On-Site Service (SOS) auf der kommenden Logimat in Stuttgart (24.-26. März) präsentieren. Besucher sollen dabei nicht nur Einblicke in ein neues Design erhalten, sondern auch erleben, „wie beide Marken gemeinsam ein starkes, global vernetztes Angebot im Material-Handling-Segment formen“, das geprägt sei durch „Premiumservice direkt vor Ort, höchste Sicherheitsstandards und effiziente digitale Prozesse“, wie es dazu aus der Michelin-Zentrale in Frankfurt am Main in einem Vorbericht zur Logimat heißt.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen