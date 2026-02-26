PoS-Poster zum ADAC-Sommerreifentest 2026

Rund um die Ergebnisse des aktuellen ADAC-Sommerreifentests soll es wieder ein Übersichtsposter im Format DIN A2 für den Verkaufsraum bzw. den Point of Sale (PoS) von Kfz-Betrieben/Reifenhändlern geben. Laut dem Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseurhandwerk (BRV) stehen der Branchenvertretung „in Kürze“ 100 Stück davon zur kostenlosen Verteilung an seine Mitglieder zur Verfügung. Dabei ist die Abgabe auf zwei Stück pro Besteller begrenzt. Wer Interesse an dem Angebot hat, kann sich mit dem Betreff „ADAC-Poster Sommerreifen 2026“ unter Angabe der gewünschten Menge und der Empfängeradresse per E-Mail an BRV-Sachbearbeiterin Dagmar Schlebusch (d.schlebusch@bundesverband-reifenhandel.de) wenden. Wie es vonseiten des Verbandes weiter heißt, würden Bestellungen – soweit der Vorrat reicht – chronologisch nach Bestelleingang bedient, wobei der Versand der Poster voraussichtlich dann im Laufe der kommenden Woche starten soll.