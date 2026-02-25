Bridgestone: West-CEO Damon teilt sich künftig Region Americas mit Pedroni

Agustin Pedroni soll bei Bridgestone Americas neuer Group President mit Verantwortung für die Region Americas Latin America werden, während Scott Damon weiterhin die Region Americas North America verantwortet (Bild: Bridgestone)

Scott Damon, der im Bridgestone-Konzern in Personalunion West-CEO ist und als Group President Verantwortung für die Region Americas trägt, soll sich sein regionales Aufgabengebiet künftig teilen. Wie es dazu in einer Mitteilung des Reifenherstellers heißt, soll die Region künftig in zwei Verantwortungsgebiete aufteilt werden. Während Damon sich weiterhin um die Region Americas North America kümmern werde, im Unternehmen als BSAM NA abgekürzt, übernehme Agustin Pedroni künftig als neuer Group President Verantwortung für die Region Americas Latin America (BSAM LA). Die Veränderungen sollen am 24. März in Kraft treten. Die Region EMEA (Europe, Middle East, Africa), die ebenfalls zur West-Gruppe von CEO Scott Damons gehört, wird bekanntlich seit gut einem Jahr von Mete Ekin als Group President verantwortet.

