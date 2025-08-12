https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2025/08/UTAC-zaehlt-zu-den-fuehrenden-Anbietern-von-Tests-und-Testeinrichtungen-nun-will-dort-auch-Apollo-Tyres-eine-eigene-Reifentesteinrichtung-errichten.webp 1125 1500 Arno Borchers https://reifenpresse.de/wp-content/uploads/2017/10/Reifenpresse-Logo.svg Arno Borchers2025-08-12 10:15:052025-08-12 10:15:05Nun zieht es auch Apollo Tyres mit eigenem Testgelände zu UTAC nach Ivalo
Nun zieht es auch Apollo Tyres mit eigenem Testgelände zu UTAC nach Ivalo
Skandinavien, vor allem Finnland, ist der Hot-Spot für die Winterreifenentwicklung von in Europa aktiver Hersteller; in der Branche ist „Ivalo“ jedem ein Begriff. Nun plant auch Apollo Tyres ebendort die Errichtung einer eigenen Reifentesteinrichtung, in der der Hersteller bestehende und zukünftige Winter- und Ganzjahresreifen entwickeln und auf ihre Leistungseigenschaften hin testen will. Die Errichtung der Reifentesteinrichtung markiere für Apollo Tyres „einen bedeutenden Meilenstein im langfristigen Engagement des Unternehmens für Innovation, Test und kundenorientierter Produktentwicklung“, heißt es dazu in einer Mitteilung.
