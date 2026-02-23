Nokian Tyres launcht neuen Hakka City Bus für die Anforderungen des modernen Transportwesens

Nokian Tyres läutet eigenen Worten zufolge „eine neue Ära für Stadtbusreifen“ ein mit der Vorstellung seines Hakka City Bus. Der brandneue Reifen biete „Langlebigkeit und Allwettertauglichkeit für die Anforderungen des modernen Stadtverkehrs“, verspricht der finnische Reifenhersteller. Der neue Hakka City Bus gehört zur ebenfalls komplett neu gestalteten Familie der Lkw- und Busreifen von Nokian Tyres, die der Hersteller derzeit schrittweise einführt und bei der „finnisches Design auf die Anforderungen des modernen Transportwesens“ treffe.

Sie sind noch kein Leser? Das können Sie hier ändern. Leser werden Möchten Sie den gesamten Beitrag lesen? Dann loggen Sie sich bitte ein. Hier einloggen