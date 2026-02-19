Tobias Drygalla übernimmt bei Otto Just die Segmentleitung Landwirtschaft

Anfang Februar hat Tobias Drygalla die Leitung des Segments Landwirtschaft bei Otto Just übernommen. Er folgt damit auf Norbert Warnke, der im Zuge einer strategischen Neuausrichtung künftig das neu geschaffene Segment OE Landwirtschaft und Forst verantwortet. „Mit dieser personellen Neuaufstellung stärkt Otto Just die klare Segmentstruktur im landwirtschaftlichen Geschäft und schafft eindeutige Zuständigkeiten für die weitere Marktentwicklung“, teilt der Großhändler dazu mit.

Tobias Drygalla ist seit April 2018 im Unternehmen tätig. Als Key Account Manager und Produktmanager für die Marke TVS Eurogrip verantwortete er bislang die strategische Marktbearbeitung sowie die Weiterentwicklung des entsprechenden Produktportfolios sowie dessen Etablierung im Fachhandel. „Seine ausgeprägte Marktkenntnis, seine strukturierte Vertriebsarbeit sowie sein tiefes Produktverständnis bilden die Grundlage für seine neue Führungsaufgabe“, heißt es dazu weiter in der Otto-Just-Mitteilung.

In seiner neuen Position werde sich Drygalla vollständig auf das Agrarsegment des Großhändlers konzentrieren und dort Gesamtverantwortung für Strategie, Portfolioentwicklung, Vertriebssteuerung und Marktausbau übernehmen. Im Fokus stehen sollen dabei insbesondere der Ausbau der Exklusivmarken TVS Eurogrip und Tianli sowie die nachhaltige Stärkung der Marktposition im Fachhandel.

„Wir sehen im landwirtschaftlichen Segment erhebliches Wachstumspotenzial. Mit einer klaren strategischen Ausrichtung und starken Exklusivmarken wollen wir unsere Marktposition weiter ausbauen und langfristig festigen“, fasst Tobias Drygalla seine Zielsetzung zusammen.

Otto Just wurde 1948 gegründet und ist heute mit Standorten in Lübeck, Bremen und Oederan vertreten. Als Großhändler mit einem bundesweiten Vertriebsnetz bietet das Unternehmen Reifen, Felgen und Kompletträder für Pkw, Transporter, Lkw, Busse, Bau-, Agrar- und Forsttechnik sowie Trailer und Caravan an.