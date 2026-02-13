Pirelli nun auch Partner des Porsche Carrera Cup North America

Pirelli und Motorsport, das steht synonym füreinander. Nun hat der aus Italien stammende Hersteller, der etwa die Formel 1 oder die DTM mit seinen Reifen beliefert, eine Partnerschaft als Offizieller Reifenlieferant des Porsche Carrera Cup North America (PCCNA) übernommen. Die Serie war 2021 an den Start gegangen und zunächst drei Saisons von Michelin und danach zwei weitere Saisons von Yokohama Rubber mit Reifen ausgestattet worden. Gemeinsam wollen die Serie und ihr Offizieller Reifenlieferant mit dem ersten Rennen der neuen Saison Mitte März in Sebring (Florida/USA) „eine neue Ära“ begründen, kommt dieses Jahr doch erstmals auch der brandneue Porsche 911 Cup (Generation 992.2) zum Einsatz. Gefahren wird der neue 911er auf Pirelli-Reifen vom Typ P Zero DHG, die im vergangenen Jahr im weltweiten GT-Rennbetrieb ihre Premiere feiern konnten, so auch in der DTM.