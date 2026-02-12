Apollo Tyres liefert Reifen für „überlegene Leistungen“ – in diagonaler Bauweise

Für Nutzer in Europa seit Jahren eigentlich bereits kein Thema mehr: diagonale Lkw-Reifen. Doch es gibt Märkte, in denen Reifen entsprechender Bauweise weiterhin eine nicht unerhebliche Rolle spielen. So zum Beispiel Indien, wo der Radialisierungsgrad im Lkw- und Busreifenmarkt derzeit erst bei schätzungsweise 55 bis 60 Prozent liegt. Für die verbleibenden 40 bis 45 Prozent des Marktes hat Apollo Tyres nun gleich eine vollständige Produktfamilie vorgestellt. Während die Profile XT 1x und XT 2x für Antriebsachsen entwickelt wurden, soll das ebenfalls neue Profil XR 2x auf Lenkachsen seinen Dienst verrichten. Die neuen Reifen seien „ein starker Schritt nach vorne auf unserem Weg, überlegene Leistungen und Werte zu liefern“. Von einem Plan, die Reifen auch in der Region EMEA (Europa, Mittlerer Osten, Afrika) einzuführen, berichtet der Hersteller indes nicht.